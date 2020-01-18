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ريال مدريد ينافس اليوناتيد على نجم نابولي

السبت 18/يناير/2020 - 06:34 ص
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نابولي
نابولي
علاء خليف
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يستعد نادي ريال مدريد للتحرك بشكل رسمي للتعاقد مع مدافع سوبر لتدعيم خط دفاع الفريق خلال الفترة المقبلة، والذي يعاني بشكل كبير خلال الموسم الحالي.


وذكرت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد يسعي للتعاقد مع واحد من أفضل المدافعين في الدوري الإيطالي خلال الفترة القادمة، بناءًا على رغبة الفرنسي زين الدين زيدان، مؤكدة أن النادي الملكي يجهز عرضًا ضخمًا لحسم الصفقة بشكل رسمي، بعيدا عن نادي مانشستر يونايتد والذي يطارد نفس اللاعب.


وذكرت صحيفة "اكسبريس" البريطانية أن الفرنسي زين الدين زيدان طلب من إدارة ريال مدريد التعاقد مع كاليدو كوليبالي نجم نابولي الإيطالي لقيادة خط دفاع الملكي في الفترة القادمة، خاصة وأنه يعتبر واحد من أفضل المدافعين في العالم في الوقت الحالي، وسيكون اضافة قوية لتشكيلة الملكي.



وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن نادي ريال مدريد يرصد 60 مليون استرليني بالإضافة إلي انتقال خاميس رودريجيز لصفوف نابولي، من أجل الحصول على خدمات السنغالي "كوليبالي"، وحيث يتمسك النادي الإيطالي باستمرار اللاعب ضمن صفوفه خاصة وأنه من العناصر الرئيسية في تشكيلة الفريق.


ويرتبط كوليبالي بعقد مع نادي نابولي يمتد لعام 2023 وسيواجه ريال مدريد صعوبة كبيرة في اقناع النادي الإيطالي بالموافقة على رحيل اللاعب، خاصة وأن نابولي رفض عدة عروض مغرية من أندية انجليزية لضم اللاعب في الفترة الماضية.
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