Advertisements
Advertisements
Advertisements

ريال مدريد يخطط للتعاقد مع نجم ميلان

السبت 18/يناير/2020 - 06:33 ص
Advertisements
ميلان
ميلان
علاء خليف
Advertisements
كشفت تقارير صحفية اسبانية أن نادي ريال مدريد يسعي للتعاقد مع أحد اللاعبين المميزين في الدوري الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعيدًا عن السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي، والذي يتواجد على قائمة الصفقات المستهدفة من النادي الملكي ايضًا.


وذكر موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني أن نادي ريال مدريد يسعي للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي لوكاس باكيتا لاعب وسط ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الملكي بالموسم الحالي.


وأكد الموقع الإسباني أن نادي ريال مدريد سبق ودخل في مفاوضات للحصول على خدمات البرازيلي لوكاس باكيتا عندما كان لاعبا في صفوف فريق فلامنجو، ولكن نجح نادي ميلان الإيطالي في التفوق عليه وقتها وحسم صفقة اللاعب قبل النادي المدريدي.


عاد نادي ريال مدريد هذا العام للتفكير في التقدم بعرض جديد للحصول على خدمات هدفه السابق "لوكاس باكيتا" وضمه لصفوف قلعة "السانتياجو برنابيو" ولتدعيم تشكيلة المدرب زين الدين زيدان.


وأكدت التقارير الصحفية أن ريال مدريد يرصد 30 مليون يورو لحسم التعاقد مع باكيتا في يناير الجاري، خاصة وأن اللاعب يحظي باعجاب مدرب الريال زين الدين زيدان ويريد تواجده ضمن صفوف فريقه.


ويشترط نادي ميلان الحصول على 35 مليون يورو للموافق على رحيل "باكيتا" خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.


ويحظي اللاعب البرازيلي باهتمام بعض الأندية الأوروبية الأخري بجانب ريال مدريد أبرزها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن الطلبات المالية لنادي ميلان تعرقل اتمام الصفقة حتي الآن.
Advertisements

أخبار تهمك

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يوم

عمرو أديب عن مفاوضات السد: "كان نفسنا نزغرد.. بس لسه شوية"

منذ حوالي 11 ساعة

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

منذ ساعة و 21 دقيقة

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

تامر حسني يكشف حقيقة حصوله على 12 مليون جنيه

منذ حوالي 12 ساعة

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

منذ حوالي 12 ساعة

الخطوة تقترب بشدة.. نجم ليفربول في طريقه لريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

زيدان يعتذر لـ"فالفيردي" ويوجه رسالة نارية لكيكي سيتين

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل| بكلمة واحدة.. بدرية طلبة تحسم الجدل حول خطوبة منة عرفة وعلي غزلان

منذ حوالي 5 ساعات

سيميوني يرد على قرار الاتحاد الإسباني بشأن عقوبة نجم ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

الآن

أخبار برشلونة اليوم الجمعة: سيتين يحسم مصير نجم البرسا ويرفض عودة لاعب الفريق المعار وتحديد بديل سواريز وبشري سارة

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:00 م

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

06:23 ص

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

05:42 م

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

07:46 ص

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

08:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status