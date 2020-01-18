ريال مدريد يخطط للتعاقد مع نجم ميلان

كشفت تقارير صحفية اسبانية أن نادي ريال مدريد يسعي للتعاقد مع أحد اللاعبين المميزين في الدوري الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعيدًا عن السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي، والذي يتواجد على قائمة الصفقات المستهدفة من النادي الملكي

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وذكر موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني أن نادي ريال مدريد يسعي للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي لوكاس باكيتا لاعب وسط ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الملكي بالموسم الحالي.





وأكد الموقع الإسباني أن نادي ريال مدريد سبق ودخل في مفاوضات للحصول على خدمات البرازيلي لوكاس باكيتا عندما كان لاعبا في صفوف فريق فلامنجو، ولكن نجح نادي ميلان الإيطالي في التفوق عليه وقتها وحسم صفقة اللاعب قبل النادي المدريدي.





عاد نادي ريال مدريد هذا العام للتفكير في التقدم بعرض جديد للحصول على خدمات هدفه السابق "لوكاس باكيتا" وضمه لصفوف قلعة "السانتياجو برنابيو" ولتدعيم تشكيلة المدرب زين الدين زيدان.





وأكدت التقارير الصحفية أن ريال مدريد يرصد 30 مليون يورو لحسم التعاقد مع باكيتا في يناير الجاري، خاصة وأن اللاعب يحظي باعجاب مدرب الريال زين الدين زيدان ويريد تواجده ضمن صفوف فريقه.





ويشترط نادي ميلان الحصول على 35 مليون يورو للموافق على رحيل "باكيتا" خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.