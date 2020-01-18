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راشفورد يسابق الزمن للحاق بموقعة ليفربول

السبت 18/يناير/2020 - 06:31 ص
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راشفورد
راشفورد
عبدالقادر عرابي
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راشفورد يسابق الزمن للحاق بموقعة ليفربول

عبد القادر عرابي

يسابق المهاجم الدولي الإنجليزي ونجم نادي مانشستر يونايتد الزمن، من أجل اللحاق بموقعة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، المزمع إقامتها بعد غد الأحد.


وخرج راشفورد مصاباً خلال مواجهة الشياطين الحمر الأخيرة ضد وولفرهامبتون واندررز في لقاء الإعادة للدور الثالث من كأس إنجلترا، والذي فاز به اليونايتد بهدف دون رد.


واشتكى راشفورد من وجود بعض الآلام في الظهر، أجبرته على ترك الملعب في الدقيقة 80، عقب 14 دقيقة فقط من نزوله أرضية الميدان بدلاً من دانيال جيمس.


وأشارت تقارير صحفية بريطانية، أن النجم الدولي الإنجليزي قادر على المشاركة في المواجهة المرتقبة يوم الأحد، والتحمل على الآلام التي يعاني منها.


وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أن راشفورد يواصل برنامجه العلاجي بشكل مكثف، وهو مرشح بقوة لبدء المباراة، وقد يتطلب ذلك تناول حقنة مسكنة قبل بداية المباراة.


كما أفادت الميرور، أن مسئولي الفريق لا يريدون التعجل في الدفع باللاعب في حال عدم إكتمال شفائه، وذلك خشية تفاقم الإصابة وغيابه لمدة طويلة.


ويمثل راشفورد قوة رهيبة للمدرب أولي جونار سولشاير هذا الموسم، بتسجيله 14 هدفاً في الدوري الإنجليزي المتاز، وضعته في المركز الثاني على لائحة الهدافين خلف جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.


ويحل مانشستر يونايتد ضيفاً على ليفربول الأحد المقبل 19 يناير، في قمة مواجهات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز
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