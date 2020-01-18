مانشستر يونايتد يسبق ريال مدريد وتوتنهام في ضم فيرنانديز







يضع مسئولي مانشستر يونايتد اللمسات الأخيرة لحسم صفقة اللاعب الدولي البرتغالي ونجم فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي في الأيام القليلة المقبلة.





وأشارت تقارير إنجليزية اليوم الجمعة، أن إدارة مانشستر يونايتد أنهت إتفاقها بالفعل مع نظيرتها في لشبونة، حول كافة التفاصيل المالية في الصفقة، والبنود الشخصية للاعب.





ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن قيمتة الصفقة من المتوقع أن تبلغ 70 مليون يورو، وذلك بعد شد وجذب متبادل من النادين.





وطلب نادي سبورتينج مبلغ 80 مليون يورو في البداية للتخلي عن خدمات اللاعب، فيما عرض اليونايتد 55 مليون يورو، قبل أن يتم الإتفاق على 70 مليون يورو.





وبذلك يكون النادي الإنجليزي قد سبق مواطنه توتنهام وغريمه ريال مدريد الإسباني، واللذين كانا يطاردان اللاعب منذ فترة بعيدة.





وطلب المدير الفني النرويجي ضم لاعب وسط بشكل عاجل في الميركاتو الشتوي الجاري، بعد إصابة الثنائي بول بوجبا وسكوت ماكتومناي.





وبدأ برونو مشواره الإحترافي مع كرة القدم مع فريق بوافيستا البرتغالي، قبل أن ينتقل نحو إيطاليا لناديي أودينيزي وسامبدوريا، ثم عاد مرة أخرى للبرتغال من بوابة سبورتينج لشبونة.