تير شتيجن: أشكر فالفيردي .. وسننافس على جميع البطولات مع سيتين







شكر حارس مرمى فريق برشلونة مارك أندريه تير شتيجن مدربه السابق إرنستو فالفيردي على الفترة التي قضاها في تدريب النادي الكتالوني، وكشف أن المدرب الجديد للفريق كيكي سيتيين سيسعى لإحداث تغييرات جذرية في الفريق، تمكنه من حصد جميع الألقاب.





وأدلى تير شتيجن بتصريحات صحفية تناقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، على هامش استلامه لجائزة اللعب النظيف من رابطة اللاعبين القدامي لنادي برشلونة قائلاً: " لا بد أن نشكر المدرب السابق فالفيردي على جميع مجهوداته السابقة مع الفريق، وعمله الرائع خلال تلك السنوات".





وأضاف: "كيكي سيتين مدرب الفريق الآن، بالتأكيد لديه أفكاره الخاصة، وسنحاول الإستمتاع بكرة القدم معه، وبذل كل ما في وسعنا".





وتابع: "سنقاتل لحصد كل البطولات، نحن الآن في صدارة الدوري الإسباني ومتواجدون في دوري أبطال أوروبا، سنسعى للإستمرار في ذلك".





وواصل: "عدت للتدريبات الجماعية عقب إصابة الركبة، أشعر ببعض الراحة الآن، وأنا في إنتظار المشاركة والإستمتاع بكرة القدم".





وأتم: "دعمتني جماهير برشلونة بشكل كبير في أول موسمين لي مع الفريق حيث لم أكن ألعب بشكل مستمر، وأوجه الشكر لعائلتي على دعمهم لي".