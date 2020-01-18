سيميوني: من الظلم إيقاف فالفيردي مباراة واحدة







انتقد المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب فريق أتليتيكو مدريد الإسباني قرار الإتحاد الإسباني لكرة القدم، بإيقاف اللاعب الأوروجواياني الشاب فيديريكو فالفيردي مباراة واحدة.





وكان فالفيردي قد تلقى البطاقة الحمراء أثناء مباراة نهئي كأس السوبر الإسبانية الماضية، والتي جمعت قطبي مدريد الريال وأتليتيكو، في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، حين عرقل مهاجم الروخي بلانكوس ألفارو موراتا من الخلف وهو منفرد بالمرمى.





وتحدث سيميوني على هامش المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فريقه أمام إيبار قائلاً: "كنت واضحاً للغاية حول ما سيحدث، كان الطرد مستحقاً للغاية، ولم يكن على فالفيردي القيام بهذا التدخل،".





وتابع: "نركز على المباراة القادمة ضد إيبار، لا يجب علينا توجيه تركيزنا نحو أشياء معروف ومتوقع حدوثها، من غير المنطقي أن يتم إيقافه مباراة واحدة".





يذكر أن أتليتيكو مدريد خسر مواجهة السوبر الماضية ضد ريال مدريد بفارق الركلات الترجيحية، وذلك بعد إنتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف.





ويستعد أتليتيكو مدريد غداً السبت لرزيارة ملعب إيبوروا مونسيبال، لمواجهة فريق إيبار في الجولة 20 من الدوري الإسباني.