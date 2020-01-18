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عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

السبت 18/يناير/2020 - 06:23 ص
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ازارو
ازارو
حسن شحاتة
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انتشرت في الأونة الأخيرة أنباء عن وجود أزمة بين المهاجم المغربي وليد أزارو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومديره الفني السويسري رينيه فايلر.


وأشارت العديد من المصادر في وقت سابق إلى أقتراب رحيل المغربي وليد أزارو خاصة بعد التعاقد مع المهاجم السنغالي أليو بادجي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.


وأبدى رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، عدم احتياجه لخدمات الثنائي الأنجولي جيرالدو، والمغربي وليد أزارو، خلال فترة الانتقالات الشتوية، تاركا الحسم بالتفريط في لاعب منهم إلى إدارة النادي، إلا أن هناك سببا يمنع المارد الأحمر من التفريط في خدمات المهاجم المغربي.


وأصبح الأهلي معرضا لفقد فرصة الحصول على مقابل مادي من بيع وليد أزارو، في حالة فسخ تعاقده مع المهاجم اللاعب، لذلك استقرت إدارة النادي على عدم التفريط في خدمات أزارو بدون وجود عرض مادي كبير.


ومن المنظر أن يستمر المهاجم المغربي وليد أزارو داخل القلعة الحمراء لمدة موسم آخر، حتى يتم تقديم عرض مناسب لبيعه خلال الفترة المقبلة.


ومن الجدير بالذكر أن وليد أزارو غاب عن تدريبات الأهلي، أمس الخميس، بعد ساعات من دخوله في أزمة مع رينيه فايلر، المدير الفني إثر استبعاده من قائمة الفريق لمباراة طنطا، حيث انفعل اللاعب المغربي بشدة على المدرب السويسري حيث قام اللاعب بضرب لوح زجاجي من شدة انفعاله وهو ما تسبب في جروح بيده
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