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تصريحات مثيرة من صلاح قبل موقعة مانشستر سيتي

السبت 18/يناير/2020 - 06:22 ص
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صلاح
صلاح
حسن شحاتة
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أكد الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، على جاهزية فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد، المقرر لها غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".


وذكر صلاح خلال تصريحاته للموقع الرسمي لليفربول، أن تركيزهم منصب فقط على مباراة مانشستر يونايتد، لأننا نتعامل مع كل لقاء على حدة.


وتابع: "لا نفكر في البقاء بلا هزيمة حتى نهاية الموسم، إذا فعلنا ذلك فسيكون رائعًا، لكن في النهاية نريد فقط الفوز بلقب البريميرليج، لأنه الأمر الأكثر أهمية".


وأضاف: "نسعى الفوز على مانشستر يونايتد لمواصلة طريقنا الناجح، وهذا ما نفعله منذ بداية الموسم وخلال العام الماضي إنها مباراة يجب أن نفوز بها".


وواصل: "بالتأكيد نعلم إنها مباراة كبيرة بالنسبة للجماهير ولنا كفريق، ولكن في النهاية نحن نلعب كي نفوز، إنه أمر رائع".


واستطرد حديثه قائلا: "تحقيق أرقام تهديفية مميزة؟ لقد بدأ الأمر بالعمل أكثر على تطوير عقليتي هذا كل شيء، وأتدرب أيضًا على التسديد وتطوير اللمسة الأخيرة في كل وقت، وليس هذا كل الأمر ولكن الاعتياد أيضًا على التواجد في عدة مراكز أثناء المباراة، والتحرك في العمق أكثر من التواجد بجوار الخط، لأن دوري هو اللعب كجناح".


وأختتم حديثه قائلا: "لقد عملت على تطوير العديد من الأشياء لدي، وهناك الكثير من التدريبات وراء ذلك".
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