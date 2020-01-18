ضربة موجعة لـ"دي خيا" قبل موقعة مان يونايتد ضد ليفربول







تلقى الإسباني ديفيد دي خيا، حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضربة موجعة قبل موقعة مان يونايتد ضد ليفربول، المقرر إنطلاقها مساء غد الأحد، ضممن منافسات الدوري الإنجليزي.





وأعلن النرويجي سولشاير، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، من خلال تصريحات أبرزتها صحيفة ميرور، عن تعيين جاري ماجواير قائدًا جديدًا لمانشستر يونايتد، بعد انتقال آشلي يونج إلى صفوف نادي إنتر ميلان بشكل رسمي.





وذكرت الصحيفة، أن الحارس الإسباني دي خيا الذي حمل شارة القيادة في بعض مباريات هذا الموسم، كان مرشحًا أيضًا لخلافة أشلي يونج، لكن سولشاير فضل منح هذا الدور لماجواير.





وصرح سولشاير قائلا: "ماجواير كان يرتدي شارة القيادة وسيظل يرتديها، لقد كان قائدًا للمجموعة، لم أتفاجأ بذلك ولكني أعجبت بمهاراته القيادية، حيث أنه منذ أن جاء إلى الفريق وكل شيء عنه يخبرني بأنه قائد، فهو جزء من المجموعة التي كانت تقود اللاعبين مع أشلي يونج ودي خيا و ماركوس راشفورد".