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زيدان يعتذر لـ"فالفيردي" ويوجه رسالة نارية لكيكي سيتين

السبت 18/يناير/2020 - 06:21 ص
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زيدان
زيدان
حسن شحاتة
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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عن جاهزية فريقه لخوض مواجهة إشبيلية، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإسباني.


وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إقالة فالفيردي؟ لن أخوض في هذه الأمور، أنا آسف له لأنه ليس وضعًا جيدًا ولدي احترام كبير له، فهو مدرب جيد جدًا، ونحن نعرف الموقف في الأندية الكبيرة، ولا يمكن تغيير ذلك".


وأضاف: "وأنا إذا خسرت مباراتين سوف ينتقدوني كثيرًا لشهر ونصف، وبالنسبة لي ما أفعله دائمًا هو بذل أقصى ما لدي، وهو نفس الأمر بالنسبة لمدربي برشلونة، وأنا آسف حقًا لفالفيردي".


وفي سياق متصل، علق زيدان على تولي كيكي سيتين منصب المدير الفني لبرشلونة قائلا: "أنتظر برشلونة الذي سينافس كالمعتاد، ولن يتغير أي شيء، سوف يقومون بعملهم وسنقوم بعملنا، وآمل كما هو الحال دائمًا أن تستمر المنافسة".


واستطرد حديثه قائلا: "خوض فاران مباراته الـ300؟ حين اتصلت به للتعاقد معه في الماضي كنت أعرف الإمكانات التي يمتلكها، وبالتأكيد خوض 300 مباراة لا يمكن لأي شخص تحقيقها، وآمل أن يخوض 300 مباراة أخرى في المستقبل".


وواصل: "صحيح أنني شخص محظوظ في الحياة، لكن لو اعتقدت أن كل ما أملكه هو الحظ فقط، فليس هناك شيء مهم، وبإمكانك أن تعتقد ذلك كيفما شئت، حين تتاح لي الفرصة للحديث مع فلورينتينو بيريز أشكره دائمًا، فهو الذي أحضرني للعب هنا قبل 18 عاما، وهذا شيء كبير بالنسبة لي".


واختتم حديثه قائلا: "التعاقد مع رينير؟ النادي يبحث دائمًا عن المواهب الشابة، فهذا هو الحمض النووي لهذا النادي، ونبحث دائمًا عن أفضل اللاعبين، لكنني أفكر في مباراة الغد".
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