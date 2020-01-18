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ترتيب الدوري المصري
السبت 18/يناير/2020 - 05:49 ص
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محمد جمال
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تقام اليوم ثلاث مباريات ضمن الجولة ال 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز، ستكون الأولى بين إنبي ونادي مصر فى تمام الثانية ونصف ظهرًا بينما اللقاء الثانى سيكون بين الإنتاج الحربي وحرس الحدود فى تمام الخامسة مساءا، بينما سيستضيف سموحه نظيره نادى الإسماعيلي فى تمام السابعة ونصف بتوقيت.
بينما ستستكمل مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز غدًا بلقاء قوي يجمع بين الأهلي والمقاولون العرب، فى لقاء يسعي فيه الأحمر للإستمرار فى سلسلة الفوز ببطولة الدوري بينما يسعي المقاولون لعرقلة مسيرة الأهلى وتحقيق نتيجة إيجابية.
ترتيب الدوري المصري
الأهلي 33 نقطة
المقاولون العرب 29 نقطة
الزمالك 24 نقطة
الاتحاد السكندري 22 نقطة
بيراميدز 20 نقطة
حرس الحدود 18 نقطة
سموحة 18 نقطة
الانتاج الحربي 18 نقطة
إنبي 17 نقطة
الإسماعيلي 17 نقطة
المصري 16 نقطة
الجونة 12 نقطة
مصر المقاصة 11 نقطة
طلائع الجيش 11 نقطة
نادي مصر 11 نقطة
وادى دجلة 10 نقاط
طنطا 10 نقاط
أسوان 9 نقاط
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