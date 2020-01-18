ترتيب الدوري المصري



تقام اليوم ثلاث مباريات ضمن الجولة ال 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز، ستكون الأولى بين إنبي ونادي مصر فى تمام الثانية ونصف ظهرًا بينما اللقاء الثانى سيكون بين الإنتاج الحربي وحرس الحدود فى تمام الخامسة مساءا، بينما

سيستضيف سموحه نظيره نادى الإسماعيلي فى تمام السابعة ونصف بتوقيت.





بينما ستستكمل مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز غدًا بلقاء قوي يجمع بين الأهلي والمقاولون العرب، فى لقاء يسعي فيه الأحمر للإستمرار فى سلسلة الفوز ببطولة الدوري بينما يسعي المقاولون لعرقلة مسيرة الأهلى وتحقيق نتيجة إيجابية.