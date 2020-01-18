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واتفورد ضد توتنهام.. سون يقود التشكيل المتوقع للسبيرز

السبت 18/يناير/2020 - 05:46 ص
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ارشيفية
ارشيفية
محمد جمال
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تقام اليوم السبت الموافق 18 يناير 2020 مباراة قوية فى إفتتاح مباريات الجولة ال 23 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، تجمع بين واتفورد صاحب الأرض والجمهور ونظيره توتنهام هوتسيبير، فى لقاء سيقوده الحكم مايكل أوليفير، فى مباراة قوية يسعي فيه الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية.


ويسعي توتنهام هوتسيبير تحت قيادة المدير الفنى البرتغالي جوزيه مورينيو للفوز على واتفورد بعد الهزيمة المبارتة السابقة أمام فريق ليفربول بهدف دون رد، بينما يسعي واتفورد للفوز على توتنهام للإستمرار فى النتائج المميزة بعد الفوز المباراة الماضية على بورنموث بثلاثية دون رد.


موعد مباراة توتنهام هوتسيبير وواتفورد بالدوري الإنجليزي

يحل فريق توتنهام هوتسيبير ضيف ثقيل على نظيره واتفورد ضمن مباريات الجولة ال 23 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى تمام الثانية ونصف بتوقيت القاهرة والثالثة ونصف بتوقيت السعودية والرابعة ونصف بتوقيت الإمارات والواحدة ونصف ظهرًا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج.


التشكيل المتوقع لفريق توتنهام هوتسيبير امام واتفورد

حراسة المرمى: جازانيجا

خط الدفاع: تانجانجا – أورير – ألدرفايريلد – سانشيز

خط الوسط: سيلسو – وينكس – سينسون

خط الهجوم: ديلي آلي – سون هيونج مين – لوكاس مورا.


ويحتل توتنهام هوتسيبير المركز الثامن بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 30 نقطة ، بينما يحتل واتفورد المركز الـ17 برصيد 22 نقطة.
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