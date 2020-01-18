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نجم تشيلسي على أعتاب إنتر ميلان
السبت 18/يناير/2020 - 05:45 ص
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ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان بات قريبًا من التعاقد مع الفرنسي أوليفيه جيرو نجم تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن أوليفيه جيرو نجم تشيلسي بات على أعتاب الانضمام رسميًا إلى إنتر ميلان.
وأكدت الصحيفة الإيطالية أن وكيل أعمال جيرو متواجد حاليًا في ميلان من أجل إنهاء العقد والتفاق على الشروط الشخصية للصفقة قبل أن يسافر اللاعب إلى ميلان للانتهاء من الإجراءات.
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أنه من المقرر أن يصل النجم الفرنسي إلى ميلان في غضون 48 ساعة إلى 72 ساعة من أجل إجراء الفحوص الطبية والانضمام رسميًا إلى النيراتزوري.
وكشفت الصحيفة الإيطالية أنه من المتوقع أن يوقع جيرو على عقد تبلغ مدته موسمين ونصف وأنه من المتوقع أن يحصل على مبلغ 4 ملايين يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد بالإضافة إلى المكافآت.
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