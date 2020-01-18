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نجم توتنهام يقترب بشدة من إنتر ميلان

السبت 18/يناير/2020 - 05:44 ص
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توتنهام
توتنهام
ريهام عبد المحسن
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أكدت وسائل إعلام إيطالية أن الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي بات قريبًا من أي وقت مضى للإنضمام إلى إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأفادت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن إنتر ميلان ارتبط بالتوقيع مع إريكسن في شهر يناير الجاري وذلك بسبب قلة العروض التي وصلت النادي اللندني.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن توتنهام يسعى لبيع إريكسن بأي طريقة بسبب رفضه تجديد العقد الذي يربطهما حتى نهاية الموسم الحالي وذلك تفادياً لخسارته مجاناً بعد ستة أشهر.

وأوضحت الشبكة الإيطالية أنه لا يمكن أن يتم إجتماع بين وكيل أعمال إريكسن ومدير النادي الذي يرغب في ضم هذا اللاعب من دون أخذ الوكيل موافقة مبدئية من نادي اللاعب الأصلي. وكشفت الشبكة الإيطالية عن إجتماع حدث في الأسبوع الماضي بين بيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان ووكيل أعمال إيريكسن من أجل وضع اللمسات الأخيرة من حيث مدة العقد وصيغة الشراء وراتب النجم الدنماركي.

وذكرت الشبكة الإيطالية أنها قامت بالتقاط صوراً لبيبي ماروتا مع مارتن شوتس وكيل أعمال كريستيان إريكسن مساء الأسبوع الماضي عقب العشاء الذي جمعهما.

ونوهت الشبكة الإيطالية أن النجم الدنماركي وافق على عقد يمتد حتى عام 2024 وراتب سنوي يبلغ ثمانية ملايين يورو بالإضافة إلى 2 مليون يورو إضافية.

وألمحت الشبكة الإيطالية أن إنتر ميلان سيضطر لدفع مبلغ 20 مليون يورو لتوتنهام بعد أن رفع عرضه من 12 مليون يورو مع المكافآت إلى 18 مليون يورو مع المكافآت.
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