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بوكيتينو خليفة سولسكاير في مانشستر يونايتد
السبت 18/يناير/2020 - 05:39 ص
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ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن أعضاء مجلس إدارة مانشستر يونايتد اتخذوا قراراً بالتعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام في نهاية الموسم الحالي.
وأكدت صحيفة اندبندنت البريطانية أن المدير الفني الأرجنتيني كان من أقوى المرشحين لتولي مسئولية تدريب الشياطين الحمر عقب إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام الحالي قبل أن يحصل النرويجي أولي جونار سولسكاير على هذا المنصب في عام 2018.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن المدير الفني النرويجي تمكن من تحقيق نجاحاً كبيراً أثناء فترة تدريبه المؤقتة مع مانشستر يونايتد لهذا تم تسليمه بعد ذلك منصب المدير الفني بصفة دائمة والتي أعقبها فترة نتائج مترنحة.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الكثير من أعضاء مجلس الإدارة داخل مانشستر يونايتد لا يزالون متحمسين للتعاقد مع بوكيتينو عقب الاستغناء عن خدمات سولسكاير في نهاية الموسم.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن بوكيتينو غاب عن المشهد منذ إقالته من تدريب توتنهام وأنه كان مرتبطاً بتدريب عدد من الأندية منذ ذلك الحين أبرزها برشلونة الذي أعلن عن التعاقد مع كيكي سيتيين بشكل رسمي.
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