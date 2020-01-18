بوكيتينو خليفة سولسكاير في مانشستر يونايتد

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن أعضاء مجلس إدارة مانشستر يونايتد اتخذوا قراراً بالتعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام في نهاية الموسم الحالي.





وأكدت صحيفة اندبندنت البريطانية أن ا لمدير الفني الأرجنتيني كان من أقوى المرشحين لتولي مسئولية تدريب الشياطين الحمر عقب إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام الحالي قبل أن يحصل النرويجي أولي جونار سولسكاير على هذا المنصب في عام 2018.



وذكرت الصحيفة البريطانية أن المدير الفني النرويجي تمكن من تحقيق نجاحاً كبيراً أثناء فترة تدريبه المؤقتة مع مانشستر يونايتد لهذا تم تسليمه بعد ذلك منصب المدير الفني بصفة دائمة والتي أعقبها فترة نتائج مترنحة.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الكثير من أعضاء مجلس الإدارة داخل مانشستر يونايتد لا يزالون متحمسين للتعاقد مع بوكيتينو عقب الاستغناء عن خدمات سولسكاير في نهاية الموسم.