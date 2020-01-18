ضربة موجعة لمانشستر يونايتد قبل موقعة الأنفيلد

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي تلقى ضربة موجعة قبل مباراته المرتقبة أمام ليفربول متصدر جدول الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل على ملعب الأنفيلد.





وأفادت التقارير بأن الإنجلي زي ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد تعرض للإصابة قبل أيام من المواجهة المرتقبة أمام الريدز أثناء مباراة وولفرهامبتون مع فريقه مساء الأربعاء الماضي.



وأكدت التقارير الصحفية أن راشفورد غادر ملعب أولد ترافورد بعد 5 دقائق فقط من نزوله كبديل ضد وولفرهامبتون في لقاء الفريقين في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.