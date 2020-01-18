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ضربة موجعة لمانشستر يونايتد قبل موقعة الأنفيلد
السبت 18/يناير/2020 - 05:37 ص
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ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي تلقى ضربة موجعة قبل مباراته المرتقبة أمام ليفربول متصدر جدول الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل على ملعب الأنفيلد.
وأفادت التقارير بأن الإنجليزي ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد تعرض للإصابة قبل أيام من المواجهة المرتقبة أمام الريدز أثناء مباراة وولفرهامبتون مع فريقه مساء الأربعاء الماضي.
وأكدت التقارير الصحفية أن راشفورد غادر ملعب أولد ترافورد بعد 5 دقائق فقط من نزوله كبديل ضد وولفرهامبتون في لقاء الفريقين في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
وأوضحت التقارير الصحفية أن راشفورد يقدم مستوى مميزاً مع كتيبة المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، حيث نجح النجم الإنجليزي في زيارة شباك الخصوم في 19 مناسبة في آخر 23 مباراة خاضها مع كلا من المان يونايتد ومنتخب إنجلترا.
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