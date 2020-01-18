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ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد ضد أشبيلية
السبت 18/يناير/2020 - 05:32 ص
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عبدالقادر عرابي
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انطلقت مساء الأمس الجمعة 17 يناير، مواجهات الجولة 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بمواجهة فريق خيتافي ضد مضيفه ليجانيس على ملعب بوتاركي، والتي انتهت لمصلحة خيتافي بثلاثية دون رد.
وتستكمل باقي مباريات الجولة اليوم السبت 18 يناير، بمواجهة ليفانتي وضيفه ديبورتيفو ألافيس، وأوساسونا وبلد الوليد، وأتليتيكو مدريد ومضيفه إيبار، ومباراة مرتقبة بملعب سانتياجو بيرنابيو بين ريال مدريد ضد أشبيلية.
وتقام باقي المواجهات يوم الأحد 19 يناير، بمواجهة مرتقبة بين برشلونة بقيادة مدربه الجديد كيكي سيتين وضيفه غرناطة بملعب كامب نو، ومباراة فالنسيا ومضيفه مايوركا، وريال بيتيس ضيد ضيفه ريال سوسيداد، وفياريال مع إسبانيول، ثم مباراة أتليتيك بلباو وسيلتا فيجو.
على صعيد صراع الهدافين، فسيواجه متصدر القائمة ليونيل ميسي فرصة لزيادة حصته بمواجهة النادي الأندلسي غرناطة، فيما سيواجه صاحب المركز الثاني كريم بنزيما خصماً صعباً وهو فريق أشبيلية، بعد عودة الفرنسي من الإصابة التي لحقت به.
وانتهى موسم لويس سواريز صاحب المركز الثالث، بعد أن أجرى جراحة في الركبة ستبعده عن الملاعب لمدة لا تقل عن 4 أشهر.
ترتيب هدافي الدوري الإسباني
ليونيل ميسي (برشلونة) 13 هدفاً
كريم بنزيما (ريال مدريد) 12 هدفاً
لويس سواريز (برشلونة) 11 هدفاً
خيمي أفيلا (أوساسونا) 9 أهداف.
روجر مارتي (ليفانتي) 9 أهداف
جيررد مورينو (فياريال) 8 أهداف.
ويليان جوزيه (ريال سوسيداد) 8 أ÷داف.
لوكاس بيريز (ألافيس) 8 أهداف.
لورين مورون (ريال بيتيس) 8 أهداف.
أنخيل رودريجيز (خيتافي) 8 أهداف.
ترتيب أصحاب التمريرات الحاسمة.
لويس سواريز (برشلونة) 7 تمريرات.
ليونيل ميسي (برشلونة) 6 تمريرات.
رودريجو (فالنسيا) 6 تمريرات.
إيفر بانيجا (أشبيلية) 6 تمريرات.
كريم بنزيما (ريال مدريد) 5 تمريرات.
مارتن أوديجارد (ريال سوسيداد) 5 تمريرات.
أنخيل كوريا (أتليتيكو مدريد) 5 تمريرات.
بورتو (ريال سوسيداد) 5 تمريرات.
جوزيه كامبانيا (ليفانتي) 5 تمريرات.
رروبيرت توريس (أوساسونا) 5 تمريرات
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