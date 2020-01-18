ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد ضد أشبيلية







انطلقت مساء الأمس الجمعة 17 يناير، مواجهات الجولة 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بمواجهة فريق خيتافي ضد مضيفه ليجانيس على ملعب بوتاركي، والتي انتهت لمصلحة خيتافي بثلاثية دون رد.





وتستكمل باقي مباريات الجولة اليوم السبت 18 يناير، بمواجهة ليفانتي وضيفه ديبورتيفو ألافيس، وأوساسونا وبلد الوليد، وأتليتيكو مدريد ومضيفه إيبار، ومباراة مرتقبة بملعب سانتياجو بيرنابيو بين ريال مدريد ضد أشبيلية.





وتقام باقي المواجهات يوم الأحد 19 يناير، بمواجهة مرتقبة بين برشلونة بقيادة مدربه الجديد كيكي سيتين وضيفه غرناطة بملعب كامب نو، ومباراة فالنسيا ومضيفه مايوركا، وريال بيتيس ضيد ضيفه ريال سوسيداد، وفياريال مع إسبانيول، ثم مباراة أتليتيك بلباو وسيلتا فيجو.





على صعيد صراع الهدافين، فسيواجه متصدر القائمة ليونيل ميسي فرصة لزيادة حصته بمواجهة النادي الأندلسي غرناطة، فيما سيواجه صاحب المركز الثاني كريم بنزيما خصماً صعباً وهو فريق أشبيلية، بعد عودة الفرنسي من الإصابة التي لحقت به.





وانتهى موسم لويس سواريز صاحب المركز الثالث، بعد أن أجرى جراحة في الركبة ستبعده عن الملاعب لمدة لا تقل عن 4 أشهر.





ترتيب هدافي الدوري الإسباني