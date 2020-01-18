أرسنال ضد شيفيلد يونايتد .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة







يخوض فريق أرسنال مواجهة مرتقبة اليوم السبت 18 يناير، ضد نظيره شيفيلد يونايتد، في إطار مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن.





ويعلم ميكيل أرتيا، المدير الفني للجانرز أن مواجهة شيفيلد يونايتد لكن تكون سهلة على الإطلاق، في ظل النتائج الجيدة التي يحققها الفريق الضيف تحت قيادة مدربه كريس وايلدر، والتي وضعته في المركز السادس.





تعادل أرسنال في آخر مواجهاته في البريمييرليج خارج قواعده أمام كريستال بالاس بنتيجة 1-1، ويسعى للعودة لطريق الإنتصارات، وتحسين وضعية الفريق في جدول ترتيب الدوري الممتاز.





ترتيب أرسنال وشيفيلد يونايتد



يحتل أرسنال المركز العاشر برصيد 28 نقطة من 22 مباراة، بواقع 6 إنتصارات و10 تعادلات و6 هزائم، فيما يتواجد شيفيلد يونايتد في المركز السادس برصيد 32 نقطة، حققها من 8 إنتصارات و8 تعادلات و6 هزائم.





غيابات الفريقين



يمثل غياب هداف الفريق وقائده بيير إيمريك أوباميانج الغايبا الأهم للمدرب ميكيل أرتيتا، بعد تلقيه بطاقة حمراء مياشرة في لقاء كريستال بالاس، عقب تدخله بشكل عنيف على ماكس ماير لاعب كريستال، وسيواجه عقوبة الإقاف لثلاثة مباريات، بعض رفض الإلتماس الذي تقدمت به إدارة الجانرز.





كما سيتواصل غياب كيران تيرني بسبب عدم الجاهزية من الإصابة، والبوسني سياد كولاسيناك المصاب بتمزق في عضلات الفخذ.





في المقابل، لا تشهد قائمة المدرب كريس وايلدر أي غيابات، حيث يعد جميع لاعبيه في أتم الجاهزية لخوض المباراة.





موعد مباراة أرسنال ضد شيفيلد يونايتد



تبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء السبت 18 يناير بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، السابعة بتوقيت الإمارات، وتذاع على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق رؤوف خليف وبإدارة تحكيمية من الحكم مايك دين.