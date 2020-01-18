شاب متهور يدهس المارة عمدًا في المنوفية (صور)

ارتكب شاب جريمة صادمة في شارع الإستاد أشهر شوارع مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عقب دهسه المارة والشباب في الشارع، وأظهرت الكاميرات تعمده عملية الدهس بعد تحركه عدة مرات للأمام والخلف ثم الاصطدام بعدد من الشباب.



بدأت الوافعة "حسب شهود العيان"، بوقوع مشادة بين شاب يقود سيارة ملاكي، وبين رجل يقود سيارة أجرة، وبدا أن الشباب المتابع للمشهد وجهوا اللوم للشاب لكونه على خطأ، لكنه أغلق باب سيارته وظل يتحرك بسرعة للأمام والخلف حتى دهس أحدهم تحت عجلات سيارته.



ولم يتوقف عند هذا الحد، بل تحرك مسرعًا من المكان واصطدم بمجموعة آخرى من الشباب، ليندفع العشرات من المارة في الشارع نحو الشاب وتمكنوا من القبض عليه وتسليمه للشرطة.



وعلى الفور، وصل عدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث وبدأت في نقل الجرحى تباعًا إلى المستشفيات القرية، ولم تمر دقائق حتى حتى باتت وسائل التواصل الاجتماعي تنقل مشاهد الحدث واصفين الشاب بـ"راجح جديد".