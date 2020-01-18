عاصي الحلاني يوجه رسالة للمتظاهرين اللبنانيين





أكد الفنان عاصي الحلاني، أن وقوف المتظاهرين اللبنانيين بوجه الفساد حق مشروع لكل إنسان خاصة لجهة المطالبة بإعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة سارقي الشعب.





وأضاف في تصريحات صحفية في رسالة بعثها للمتظاهرين أنه لا يجب أن يتسببوا في إيذاء غيرهم وألا تكون الثورة ضد عامة الشعب، ويجب الابتعاد عن أعمال الشغب والتكسير".





وأكد الحلاني أنه، وبرغم "الحالة الصعبة والدقيقة والحرجة التي يمر بها لبنان"، فإنه لن ييأس "لأن الوطن دائماً أقوى ولا بد أن نتخطى هذه المرحلة".