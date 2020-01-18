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موعد مباراة توتنهام وواتفورد اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز| مشاهدة مباراة توتنهام ضد واتفورد بث مباشر beIN SPORTS

السبت 18/يناير/2020 - 03:07 ص
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توتنهام وواتفورد
توتنهام وواتفورد
علي ماهر حلمي
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تفتتح الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " اليوم السبت حيث يستضيف نادي واتفورد علي ارضه ووسط جماهيره نظيره نادي توتنهام هوتسبير علي ملعب فيكارج رود الدولي بمدينة واتفورد.


ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي واتفورد أمام نظيره نادي توتنهام هوتسبير اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب فيكارج رود الدولي بمدينة واتفورد في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة و الثالثة والنصف عصرا بتوقيت مكه المكرمة و الرابعة والنصف عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثانية عشر والنصف بالتوقيت العالمي جرينتش.


وتذاع المباراة بين نادي نادي واتفورد أمام نظيره نادي توتنهام هوتسبير اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب فيكارج رود الدولي بمدينة واتفورد علي قناة بس أن سبورت 2 المشفرة المالكية لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق المعلق الشهير علي الحدي.


ويدخل نادي واتفورد المباراة بسلاح عامل الأرض و الجمهور حيث يرغب في الفوز والحصول علي الثلاث نقاط للابتعاد عن مناطق الخطورة في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما يسعي نادي توتنهام هوتسبير بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في الفوز بالمباراة والحصول علي الثلاث نقاط للاقتراب أكثر من المقاعد المؤهلة لبطولة دروي أبطال أوروبا الموسم القادم.
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