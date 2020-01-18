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الجيش الليبي: تركيا وضعت منظومة دفاع جوي في مطار معيتيقة

السبت 18/يناير/2020 - 02:59 ص
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الجيش الليبي
الجيش الليبي
الفجر
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قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن تركيا قامت بتركيب منظومة دفاع جوي في مطار معيتيقة.

وشدد "المسماري"، في مؤتمر صحفي، بثته قناة "سكاي نيوز عربية"، أن الجيش الوطني لن يسمح بتهديد الشعب الليبي، لافتا إلى أن الجيش لا يزال ملتزما حتى الآن بقرار وقف إطلاق النار.

ولفت المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إلى أنه كان من الممكن رفض الهدنة لإقتراب قواتهم من قلب العاصمة طرابلس، لافتا إلى أن الجيش يحترم قرارات الشعب بإغلاق موانئ النفط.
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