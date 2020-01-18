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تعرف على عدد مشاهدات أغنية "شامخ" لأصالة (فيديو)

السبت 18/يناير/2020 - 02:56 ص
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بوابة الفجر
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نجحت أغنية "شامخ" لأصالة، في تحقيق مشاهدات قياسي عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، حيث حققت أكثر من 5,730,435 مشاهدة. 

"شامخ" أغنية باللهجة الخليجية، وهي من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان عبد العزيز المعنى وتوزيع منتصر محمد علي، وفيديو الأغنية من إخراج نهال نبيل.

جدير بالذكر أن أصالة كانت قد أعلنت عن إنفصالها عن طارق العريان بشكل رسمي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور إنستجرام.

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منوعات شامخ الفجر الفني

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