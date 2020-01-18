"بدون خسائر وإصابات".. تفاصيل حريق مبنى محكمة شمال الجيزة

كشفت معاينة الحماية المدنية عن تفاصيل نشوف حريق داخل مبنى مجمع محاكم شمال الجيزة بشارع السودان، أن الحريق لم يسفر عن خسائر أو إصابات.



وأفادت المعاينة، أن ماسًا كهربائيًا حدث في وحدة التكييف في إحدى الغرف بالطابق السادس، ثم امتدت النيران للدور الخامس.



وسيطر رجال الحماية المدنية، على حريق داخل مبنى مجمع محاكم شمال الجيزة، بشارع السودان، بعد الدفع بـ8 سيارات إطفاء، للسيطرة على ألسنة اللهب.



واندلع حريق، قبل قليل، في مبنى مجمع محاكم شمال الجيزة، بشارع السودان، بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.

