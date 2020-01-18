Advertisements
Advertisements
Advertisements

"بدون خسائر وإصابات".. تفاصيل حريق مبنى محكمة شمال الجيزة

السبت 18/يناير/2020 - 03:16 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
Advertisements
كشفت معاينة الحماية المدنية عن تفاصيل نشوف حريق داخل مبنى مجمع محاكم شمال الجيزة بشارع السودان، أن الحريق لم يسفر عن خسائر أو إصابات.

وأفادت المعاينة، أن ماسًا كهربائيًا حدث في وحدة التكييف في إحدى الغرف بالطابق السادس، ثم امتدت النيران للدور الخامس.

وسيطر رجال الحماية المدنية، على حريق داخل مبنى مجمع محاكم شمال الجيزة، بشارع السودان، بعد الدفع بـ8 سيارات إطفاء، للسيطرة على ألسنة اللهب.

واندلع حريق، قبل قليل، في مبنى مجمع محاكم شمال الجيزة، بشارع السودان، بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حريق محكمة شمال الجيزة حريق أخبار

أخبار تهمك

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

الخطوة تقترب بشدة.. نجم ليفربول في طريقه لريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

تامر حسني يكشف حقيقة حصوله على 12 مليون جنيه

منذ حوالي 9 ساعات

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

منذ حوالي 9 ساعات

أزمة جديدة لـ"صالح جمعة" في الأهلي.. ورد فعل قوي من سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الجمعة: سيتين يحسم مصير نجم البرسا ويرفض عودة لاعب الفريق المعار وتحديد بديل سواريز وبشري سارة

منذ حوالي 6 ساعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

الآن

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب عن مفاوضات السد: "كان نفسنا نزغرد.. بس لسه شوية"

منذ حوالي 8 ساعات

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ حوالي 21 ساعة

سيميوني يرد على قرار الاتحاد الإسباني بشأن عقوبة نجم ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي يرحب بالصفقة الجديدة على طريقته الخاصة (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم| الصفقة التي طال انتظارها تقترب ومفاجآت زيدان قبل لقاء إشبيلية وتصريح يثير الجدل في مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب داخل محل بإمبابة

3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شقة سكنية بالوراق

" النيران تشعل المحافظة".. لحظات الرعب لـ" أهالي الجيزة" بعد 5 حرائق في يوم واحد

"خسائر بـ 10 ملايين جنيه".. تفاصيل حريق مصنع مواد بلاستيكية في أكتوبر

المعاينة تكشف عن سر حريق "جولدز جيم" بالمهندسين

المعاينة: عطل كهربائي وراء تفحم 19 توك توك بإمبابة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:00 م

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

05:42 م

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

08:45 م

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

07:46 ص

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

07:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status