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عاجل| بكلمة واحدة.. بدرية طلبة تحسم الجدل حول خطوبة منة عرفة وعلي غزلان

السبت 18/يناير/2020 - 02:31 ص
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بوابة الفجر
حامد محمود
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حسمت الفنانة بدرية طلبة، الجدل الذي أثير خلال الساعات القليلة الماضية حول خطوبة الفنانة منة عرفة والمطرب علي غزلان، بعد نشر منة عرفة لصورة تجمعها بغزلان من خلال حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".

واكتفت طلبة بالتعليق على الصورة بكلمة واحدة وهي "مبروك"، فيما انهالت تبريكات وتهنئة الجمهور للثنائي الذي لم يعلن رسميًا بعد عن حقيقة الارتباط.

يذكر أن آخر أعمال منة عرفة التليفزيونية مسلسل "بحر" حيث تدور أحداثه حول العديد من القضايا الاجتماعية، والمشاكل التي تحدث بين أبناء الصعيد المصري، وخاصة مشكلة الثأر الأبدية، حيث تقع مشاكل بين عائلتي (بحر)، و (الضو)، بالإضافة إلى العديد من الصراعات التي تقع بينهما.



عاجل| بكلمة واحدة.. بدرية طلبة تحسم الجدل حول خطوبة منة عرفة وعلي غزلان
عاجل| بكلمة واحدة.. بدرية طلبة تحسم الجدل حول خطوبة منة عرفة وعلي غزلان
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