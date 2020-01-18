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موعد مباراة الأهلي والوحدة اليوم السبت في كأس خادم الحرمين الشريفين| مشاهدة مباراة الوحدة ضد الأهلي بث مباشر ALAHLI KSA

السبت 18/يناير/2020 - 02:03 ص
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الاهلي والوحدة
الاهلي والوحدة
أمل الحلفاوي
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يقابل أهلي جدة نظيره الوحدة، غدًا السبت الموافق الثامن عشر من شهر يناير الجاري، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.


موعد مباراة الأهلي والوحدة

وتنطلق المباراة بين الأهلي والوحدة عند الساعة السادسة إلا ثلث بتوقيت مصر، والسابعة إلا ثلث بتوقيت السعودية، والرابعة إلا ثلث بتوقيت جرينتش.


ويحتضن المباراة ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع.


جدير بالذكر أن الأهلي تأهل إلى دور ربع نهائي كأس الملك، بعد أن تمكن من تخطي الفيحاء بهدف دون رد.


بينما صعد فريق الوحدة إلى هذا الدور بعد أن تمكن من إزاحة الرائد بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، في دور الـ16 من منافسات كأس الملك.


القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة

وتذاع المباراة التي تجمع بين الأهلي والوحدة ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على قناة السعودية الرياضية الأولى.
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