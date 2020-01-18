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تعرف على موعد صلاة الجنازة على جثمان والدة حسام داغر
السبت 18/يناير/2020 - 01:58 ص
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صلاح حسن
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أعلن الفنان محمد علي رزق موعد صلاة الجنازة على والدة الفنان حسام داغر التي غيبها الموت في ساعة مبكرة من صباح اليوم، موضحًا أن صلاة الجنازة وتشييع الجثمان سيكون في المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.
وكتب محمد علي على حسابه على "فيسبوك" قائلًا: "صلاة الجنازة على والدة حسام داغر بكرة عقب صلاة الظهر بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد".
جنازة والدة حسام داغر
وفُجع الفنان الشاب حسام داغر بوفاة والدته داخل مستشفى جلوبال كير بمدينة السادس من أكتوبر، بعد صراع مع المرض استمر نحو أسبوع وانتهى بتوقف عضلة القلب.
وأعلن خبر الوفاة الفنان محمد علي رزق، حيث كتب عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك" قائلًا: "البقاء لله وحده توفت والدة أخواتي وأصدقائي حسام داغر وأحمد داغر نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة".
محمد علي رزق
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