تعرف على موعد صلاة الجنازة على جثمان والدة حسام داغر

أعلن الفنان محمد علي رزق موعد صلاة الجنازة على والدة الفنان حسام داغر التي غيبها الموت في ساعة مبكرة من صباح اليوم، موضحًا أن صلاة الجنازة وتشييع الجثمان سيكون في المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.





وكتب محمد علي على حسابه على "فيسبوك" قائلًا: "صلاة الجنازة على والدة حسام داغر بكرة عقب صلاة الظهر بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد".







