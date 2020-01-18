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عاجل.. المعاينة تكشف سبب حريق مبنى محكمة شمال الجيزة

السبت 18/يناير/2020 - 02:10 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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كشفت المعاينة، عن تفاصيل نشوف حريق داخل مبنى مجمع محاكم شمال الجيزة، حيث أن ماسًا كهربائيًا حدث في وحدة التكييف في إحدى الغرف بالطابق السادس، ثم امتدت النيران للدور الخامس، وتمت السيطرة عليه بدون إصابات.

وسيطر رجال الحماية المدنية، على حريق داخل مبني مجمع محاكم شمال الجيزة، بعد الدفع بـ8 سيارات إطفاء، للسيطرة على ألسنة اللهب.

واندلع حريق، قبل قليل، في مبنى مجمع محاكم شمال الجيزة، بمنطقة الكيت كات بإمبابة في محافظة الجيزة.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محكمة فى إمبابة، وتم الدفع بـ8 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني، ومحاصرة النيران، لمنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، قبل عملية إخماد الحريق.
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الكلمات المفتاحية

محكمة شمال الجيزة حريق محكمة شمال الجيزة حريق أخبار

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