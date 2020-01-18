Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الصحفيين": مصلحة الزملاء بـ"التحرير" على رأس أولوياتنا

السبت 18/يناير/2020 - 02:46 ص
Advertisements
جانب من الاعتصام
جانب من الاعتصام
ميسون أبو الحسن
Advertisements
قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن أزمة الزملاء المعتصمون بجريدة التحرير على رأس اجتماع النقابة المقبل، والذي سينعقد قبل نهاية يناير الجاري.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الفجـر"، أن مجلس النقابة يولي اهتمامًا كبيرًا لمصلحة الزملاء،لافتًا إلى أن إدارة الجريدة لم تخطر النقابة حتى الآن بوجود أي نية للتصفية، ولم يتسنَ لمجلس النقابة التأكد من القرار الذي أعلنت الإدارة عنه منذ أيام للزملاء.

وأكد "شبانة" أن مجلس النقابة سيبحث أزمة الزملاء، وسيتخذ إجراءات تصعيدية جديدة لمصلحتهم، خاصة وأن قرار التصفية يتبعه إجراءات قانونية، تكون النقابة طرفًا فيها، لحفظ حقوق الزملاء في تسوية وفقًا للقانون.

وكانت إدارة جريدة التحرير، المملوكة لرجل الأعمل أكمل قرطام، أبلغت الزملاء المعتصمين بوجود نية للتصفية، وعلقت ورقة بدعوة لجمعية عمومية عادية لمناقشة القرار، بتاريخ ديسمبر الماضي.

ودخلت أزمة الزملاء المعتصمين بجريدة التحرير شهرها السادس، بعد قرار الإدارة بخفض رواتب الزملاء للحد التأميني 900 جنيه، ورفع ساعات العمل للحد الأقصى، 8 ساعات يوميًا، 6 أيام في الأسبوع، مما دفع الزملاء للدخول في اعتصام مفتوح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين الفجر اعتصام جريدة التحرير اعتصام التحرير أكمل قرطام أزمة جريدة التحرير أزمة التحرير

أخبار تهمك

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ حوالي 19 ساعة

الخطوة تقترب بشدة.. نجم ليفربول في طريقه لريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب عن مفاوضات السد: "كان نفسنا نزغرد.. بس لسه شوية"

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم| الصفقة التي طال انتظارها تقترب ومفاجآت زيدان قبل لقاء إشبيلية وتصريح يثير الجدل في مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

سيميوني يرد على قرار الاتحاد الإسباني بشأن عقوبة نجم ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة جديدة لـ"صالح جمعة" في الأهلي.. ورد فعل قوي من سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الجمعة: سيتين يحسم مصير نجم البرسا ويرفض عودة لاعب الفريق المعار وتحديد بديل سواريز وبشري سارة

منذ حوالي 5 ساعات

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يرحب بالصفقة الجديدة على طريقته الخاصة (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة وحسين السيد

منذ حوالي 4 ساعات

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

الآن

موضوعات متعلقة

الصحفيين' توافق على رفع حظر قيد 'التحرير'

مذكرة لنقيب الصحفيين لعقد اجتماع طارئ بشأن أزمة 'التحرير'

غدًا.. مجلس نقابة الصحفيين يعقد اجتماعه بمقر جريدة 'التحرير'

معتصمو 'التحرير' ينظمون يوم تضامني لأعضاء الجمعية العمومية

اليوم.. انطلاق "منتدى معتصمي التحرير" بحضور جمال فهمي

مشاركة كبيرة في اليوم التضامني مع معتصمي "التحرير"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:00 م

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

05:42 م

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

08:45 م

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

10:03 م

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

07:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status