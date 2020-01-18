Advertisements
Advertisements
Advertisements

عبدالله السعيد: جددت تعاقدي مع بيراميدز في لحظات ولم أطلب العودة للأهلي

السبت 18/يناير/2020 - 01:53 ص
Advertisements
السعيد
السعيد
الفجر الرياضي
Advertisements
أكد عبدالله السعيد لاعب نادي بيراميدز، أن تواجد أسمع في قائمة نادي المائة هو انجاز كبير استغرق العديد من السنوات في مشواره في الدوري المصري .

وقال عبد الله السعيد في تصريحات تلفزيونية على قناة mbc: جددت تعاقدي مع فريق بيراميدز لمدة ثلاث سنوات بسبب ارتياحي في التعامل في هذا النادي الذي يمتلك كافة الامكانيات التي تساعد على تطور المستوى لاي لاعب كرة.

وأضاف: لم أطلب العودة للنادي الأهلي مباشرة أو عن طريق وسطاء وتجديد تعاقدي مع بيراميدز لم يستغرق وقت طول وذلك دليل على التفاهم الكبير بيني وبين الادارة التي تتعامل باحترافية كبيرة.
Advertisements

أخبار تهمك

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

الآن

نجم الأهلي يرحب بالصفقة الجديدة على طريقته الخاصة (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

سيميوني يرد على قرار الاتحاد الإسباني بشأن عقوبة نجم ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة جديدة لـ"صالح جمعة" في الأهلي.. ورد فعل قوي من سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 5 ساعات

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم| الصفقة التي طال انتظارها تقترب ومفاجآت زيدان قبل لقاء إشبيلية وتصريح يثير الجدل في مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة وحسين السيد

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الجمعة: سيتين يحسم مصير نجم البرسا ويرفض عودة لاعب الفريق المعار وتحديد بديل سواريز وبشري سارة

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب عن مفاوضات السد: "كان نفسنا نزغرد.. بس لسه شوية"

منذ حوالي 7 ساعات

الخطوة تقترب بشدة.. نجم ليفربول في طريقه لريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ حوالي 19 ساعة

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

منذ حوالي 8 ساعات

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:00 م

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

05:42 م

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

08:45 م

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

10:03 م

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

07:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status