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عبدالله السعيد: جددت تعاقدي مع بيراميدز في لحظات ولم أطلب العودة للأهلي
السبت 18/يناير/2020 - 01:53 ص
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الفجر الرياضي
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أكد عبدالله السعيد لاعب نادي بيراميدز، أن تواجد أسمع في قائمة نادي المائة هو انجاز كبير استغرق العديد من السنوات في مشواره في الدوري المصري .
وقال عبد الله السعيد في تصريحات تلفزيونية على قناة mbc: جددت تعاقدي مع فريق بيراميدز لمدة ثلاث سنوات بسبب ارتياحي في التعامل في هذا النادي الذي يمتلك كافة الامكانيات التي تساعد على تطور المستوى لاي لاعب كرة.
وأضاف: لم أطلب العودة للنادي الأهلي مباشرة أو عن طريق وسطاء وتجديد تعاقدي مع بيراميدز لم يستغرق وقت طول وذلك دليل على التفاهم الكبير بيني وبين الادارة التي تتعامل باحترافية كبيرة.
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