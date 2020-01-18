موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز| مشاهدة مباراة نيوكاسل ضد تشيلسي بث مباشر chelsea vs newcastle





حراسة المرمى: كيبا



الدفاع: رييس جاميس – أندرياس كريستينسن – روديجر – أزبيليكويتا.



الوسط: نجولو كانتي – جورجينهو – ماسون مونت.



الهجوم: ويليان – تامي إبراهام – هودسون أودوي.





ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز



ويتواجد نادي تشيلسي في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة من أصل 22 مباراة خاضها البلوز حتى الآن في بطولة الدوري.