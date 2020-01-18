Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد بالاس بث مباشر Man City

السبت 18/يناير/2020 - 01:42 ص
Advertisements
السيتي وكريستيال بالاس
السيتي وكريستيال بالاس
أحمد عصام
Advertisements
يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره فريق كريستال بالاس اليوم السبت 18 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس :-

وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق كريستال بالاس في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.


القنوات الناقلة لمباراة مان سيتي وكريستال بالاس :-

وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في الحصول على البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ستذاع المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق كريستال بالاس عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.


ترتيب مانشستر سيتي قبل مواجهة كريستال بالاس :-

ويحتل فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما يحل فريق كريستال بالاس في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.
Advertisements

أخبار تهمك

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 7 ساعات

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

منذ حوالي 8 ساعات

سيميوني يرد على قرار الاتحاد الإسباني بشأن عقوبة نجم ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة وحسين السيد

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ حوالي 19 ساعة

الخطوة تقترب بشدة.. نجم ليفربول في طريقه لريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الجمعة: سيتين يحسم مصير نجم البرسا ويرفض عودة لاعب الفريق المعار وتحديد بديل سواريز وبشري سارة

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عمرو أديب عن مفاوضات السد: "كان نفسنا نزغرد.. بس لسه شوية"

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم| الصفقة التي طال انتظارها تقترب ومفاجآت زيدان قبل لقاء إشبيلية وتصريح يثير الجدل في مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

الآن

نجم الأهلي يرحب بالصفقة الجديدة على طريقته الخاصة (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة جديدة لـ"صالح جمعة" في الأهلي.. ورد فعل قوي من سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:00 م

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

05:42 م

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

08:45 م

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

10:03 م

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

07:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status