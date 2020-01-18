عاجل.. الموت يفجع الفنان حسام داغر

وأعلن خبر الوفاة الفنان محمد علي رزق، حيث كتب عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك" قائلًا: "

فُجع الفنان الشاب حسام داغر بوفاة والدته منذ قليل في مستشفى جلوبال كير بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد صراع مع المرض استمر نحو أسبوع وانتهى بتوقف عضلة القلب.





وكان حسام داغر قد أعرب عن حزنه بسبب مرض والدته معلنًا أنها دخلت في حالة حرجة جعلته يقضي ليلته الماضية أمام المستشفى، حيث كتب في أكر منشور له قبل ثماني ساعات عبر حسابه على "فيسبوك" تعليقًا على صورة لوالدته: " يارب محيلتيش غير الدعاء ليكي من إمبارح بايت في الشارع قدام المستشفي وبدعي وحاسس إن ربنا سامعني".





وأضاف حسام داغر قائلًا: "الدكاتره بيقولوا إنهم بيعملوا الي يقدروا عليه خصوصًا بعد توقف عضله القلب الصبح ورجعتي تاني حتى في عدم وجود الضغط والدكتور قال إن زي ما أنا وإخواتي متمسكين بيها هي كمان متمسكه بينا وفي الحياة وطلب مني أدعي لإنها بين الحياة والموت".





واستطرد حسام داغر طالبًا من جمهوره الدعاء لوالدته فقال: "وحياة أغلى ما عندكم اللي يقدر يدعي يدعي الدعاء بيغير القدر زي المرة اللي فاتت كانت إتحسنت شوية وفاقت من الغيبوبة وبصت وضحكتلنا وعرفتنا".





واختتم قائلًا: "استحلفكم بالله الدعاء ودي آخر مرة أطلب فيها حاجة من أي حد يارب يارب شوفوا ضحكتها زي الأطفال إزاي يا رب يا رب خليك جمبي".



