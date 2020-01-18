صالح جمعة| فايلر يعاملني بأسوأ معاملة وجلسة لتحديد مصيري في الأهلي

أكد صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على معاملته بشكل سيء وغير مبرر من قبل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر.



وقال صالح جمعة في تصريحات صحفية: "يتم معاملتي بشكل سيئ من قبل فايلر، ويقوم دائما باستبعادي من القائمة ومن التقسيمة في التدريبات ولا أعلم السبب".



وعن غيابه من التدريبات، تابع لاعب وسط الأهلي: "حالتي النفسية سيئة للغاية وغير قادر حتى على حضور التدريبات وقمت بإغلاق الهاتف لمدة طويلة بسبب حالة الحزن الكبيرة التي اعاني منها".



وأتم: "بعد تغريمي ومواصلة مهاجمتي سأحضر غدا لمعرفة طلبات الجهاز الفني، وسأعقد جلسة مع كابتن سيد عبد الحفيظ لمعرفة مصيري غدا ولن اؤجل الموقف نهائيا".