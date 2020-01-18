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عاجل.. السيطرة على حريق في مبنى مجمع محاكم شمال الجيزة

السبت 18/يناير/2020 - 01:37 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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سيطرت الحماية المدنية في الجيزة على حريق، نشب في إحدى غرف مبنى محمع محاكم شمال الجيزة بشارع السودان، حيث تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية الجيزة، منذ قليل إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل مبنى مجمع محاكم الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ7 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران الى المناطق المجاورة.

وحسب شهود العيان، فان ماسا كهربائيا وراء اشتعال إحدى غرف مجمع محاكم شمال الجيزة، والذي تمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات.
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محكمة حريق الجيزة

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