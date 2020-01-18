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ماس كهربائي يشعل حريق في مبنى مجمع محاكم شمال الجيزة
السبت 18/يناير/2020 - 02:05 ص
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إيريني صفوت
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اندلع حريق في مبنى مجمع محاكم شمال الجيزة، بمنطقة الكيت كات بإمبابة، بسبب ماس كهربائي.
كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محكمة فى إمبابة، وتم الدفع بـ8 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني، ومحاصرة النيران، لمنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، قبل عملية إخماد الحريق.
كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محكمة فى إمبابة، وتم الدفع بـ8 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني، ومحاصرة النيران، لمنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، قبل عملية إخماد الحريق.
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