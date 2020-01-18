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عاجل.. عبدالله السعيد يجدد تعاقده مع بيراميدز 3 سنوات

السبت 18/يناير/2020 - 01:33 ص
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عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
الفجر الرياضي
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أتم نادي بيراميدز لكرة القدم إجراءات تجديد تعاقده مع لاعب وسط الفريق الأول عبدالله السعيد لمدة ثلاث مواسم بداية من الموسم القادم .

وينتهي تعاقد السعيد مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري، علما بأنه تلقي عددا من العروض من بينها الزمالك.

يذكر أن السعيد 34 عاما انضم ل بيراميدز في يناير الماضي بعد تجربة غير ناجحة مع فريق أهلي جدة السعودي، حيث يعد من عناصر الخبرة في صفوف الفريق.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري حاليا برصيد 16 نقطة من 11 مباراة.
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