عاجل.. عبدالله السعيد يجدد تعاقده مع بيراميدز 3 سنوات

أتم نادي بيراميدز لكرة القدم إجراءات تجديد تعاقده مع لاعب وسط الفريق الأول عبدالله السعيد لمدة ثلاث مواسم بداية من الموسم القادم .

أتم نادي بيراميدز لكرة القدم إجراءات تجديد تعاقده مع لاعب وسط الفريق الأول عبدالله السعيد لمدة ثلاث مواسم بداية من الموسم القادم .

وينتهي تعاقد السعيد مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري، علما بأنه تلقي عددا من العروض من بينها الزمالك.

وينتهي تعاقد السعيد مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري، علما بأنه تلقي عددا من العروض من بينها الزمالك.