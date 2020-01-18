صورة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي تثير التساؤلات.. والجمهور: "شكلها فيها جواز"









احتفلت ياسمين عبد العزيز مساء الخميس 16 يناير بعيد ميلادها وسط عدد قليل من المقربين والأصدقاء والذي كان من بينهم الفنان أحمد العوضي.وأثارت صور العوضي مع ياسمين عبد العزيز، جدلاً كبيرا وتساؤلات بين متابعي النجمين حول علاقتهما.وتواجد العوضي بالقرب من ياسمين في العديد من الصور التي تم إلتقاطها، فيما لفت هذا التقارب الواضح بينهما في الصور الانتباه، وهو ما أثار فضول محبي النجمين بشكل زائد.وتسائل الجمهور عن هوية العلاقة التي تربط بين ياسمين والعوضي، فمنهم من خمن بزواج قريب أو أنهما على علاقة حاليًا لكنهما لم يعلنا عنها، خاصة وأن العوضي أعلن فسخ خطوبته مؤخرًا.يذكر أن ياسمين عبد العزيز، احتفلت أمس بعيد ميلادها الأربعين، إذ ولدت في 16 يناير 1980.