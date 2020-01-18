"نفسنة" يعود من جديد على "القاهرة والناس" (فيديو)









جدير بالذكر أن برنامج "نفسنة" عُرض خلال 8 مواسم عبر قناة "القاهرة والناس"، وفي الموسم الماضي شارك فيه الفنانات انتصار، هيدي كرم، شيماء سيف، وبدرية طلبة، وأعلنت القناة بعد فترة من الخلافات بين مقدمات البرنامج عن وقفه وذلك عام 2018.







أعلنت قناة "القاهرة والناس" عن عودة برنامج "نفسنة" من جديد بعد فترة توقف دامت لمدة لأكثر من عام عقب الأزمات المتلاحقة التي وقعت بين مذيعاته.وطرحت "القاهرة والناس" برومو البرنامج، في الموسم التاسع له وتقدمه إيمي سالم، نوليا، ومن المقرر أن يُعرض قريبًا عبر الشاشة.كما طرح عبر القناة الرسمية "القاهرة والناس"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ولم يتم الكشف عن موعد عرض البرنامج خلال البرومو.