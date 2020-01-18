بعد "هاشتاج" إقالة وزيرة الصحة.. رواد "تويتر" يطالبون بمحاكمتها (صور)

تصدر هاشتاج "محاكمة وزيرة الصحة" تريند موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، حيث طالب العديد من المشاركين بمحاكمة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.



جاء ذلك بعد استمرار موجة غضب من رواد السوشيال ميديا بسبب حادث طبيبات المنيا الذي وقع صباح الأربعاء الماضي، وأسفر عن وفاة 5 وإصابة 16 أخرين، أثناء توجههم من المنيا إلى القاهرة لتنفيذ التكليف.



وقال أحد مشاركي الهاشتاج: "هو انا مش فاهمة مستنينها تعمل إية تاني عشان يشيلوها؟ أفشل خلق الله ومشوفتلهاش قرار صح من أول ما مسكت من أول المستشفيات اللي ضايعة لأسلوبها مع الدكاترة لشتيمتها للصيادلة لنظام التكليف الجديد المتخلف إيه طيب؟ الست دى قاعدة ليه؟ #محاكمة_وزيرة_الصحة"



وأضاف أخر: "إهمالكم وتعنُتكم واصراركم على حاجات ملهاش لزمة هو اللي موتهم.. حادثة قضاء وقدر بس انتوا السبب الرئيسي فيها.. حسبي الله ونعم الوكيل" #محاكمة_وزيرة_الصحة"



وتابع حساب أخر: "لا إله إلا الله.. الطبيبة نورا كمال في ذمه الله نسأل الله ان يتغمدها بواسع رحمته وان يدخلتها جنته مع الشهداء والصديقين.. اللهم انا نشكو لك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الظالمين "#محاكمة_وزيرة_الصحة".



واستطرد شخص أخر: "محاكمة قتلة طبيبات المنيا اللي راحوا بسبب الاهمال والتعنُت وعدم المنطقية وقرارت عبثية.. #محاكمة_وزيرة_الصحة".



وشدد أخر: "#محاكمة_وزيرة_الصحة انا فقدت واحدة من اعز صديقاتي وو احدى تانية زميلة سكشن من اكتر من سبع سنين... ربنا يصبر اهلكوا يا سماح ونورا... انتوا ارتحتوا من هنا ربنا يرحمكوا ويسامحكوا ويطبطب علي قلوب حبايبكوا"، بينما طالب أخر بحق الطبيبات قائلا: "هنجيب حق طبيبات المنيا وهنحاسب كل اللي تسبب في قتل ال 3 طبيبات سماح ورانيا ونورا الله يرحمهم #محاكمة_وزيرة_الصحة"



وأضاف أخر: "الحامل سقطت وشالت الرحم واللي لسه متجوزة جديد ماتت واللي لسه باباها متوفي من مفيش ماتت هيا كمان والباقي اتكسر وف رعاية واللي دخلوا العمليات اليوم كله وف الآخر الوزارة ملهاش ذنب اومال ده ذنب مين يا كفرة #محاكمة_وزيرة_الصحة"، بينما هاجم أخر الوزارة قائلا: "وزارة الصحة أقذر مكان فى مصر كم تعنت وسوء إدارة وفساد لا ينتهى #محاكمة_وزيرة_الصحة".

