في ذكرى ميلاده.. معلومات لاتعرفها عن صلاح ذو الفقار





من أشهر أعماله السينمائية..

أما عن المسلسلات..











يصادف اليوم السبت الموافق 18 من يناير الجاري، ذكرى ميلاد الفنان القدير الراحل صلاح ذو الفقار، الذي قدم أعمالًا مميزة وتربع من خلالها على عرش قلوب جمهوره.وفي هذا التقرير سيستعرض "الفجر الفني" معلومات لاتعرفها عن صلاح ذو الفقار.- صلاح ذوالفقار من مواليد 18 يناير 1926 وهو ممثل مصري من مواليد مدينة المحلة الكبرى. تخرج من كلية الشرطة، ثم عمل فيها مدرسًا.- اتجه بعد ذلك إلى السينما، وعمل ممثلًا ومنتجًا وحصل على جائزة أفضل منتج عن فيلم أريد حلا. تزوج أربع مرات واثنتان من زوجاته من خارج الوسط الفني وتزوج من اثنتين منه.- تزوج من الفنانة زهرة العلا والمطربة شادية التي كون معها ثنائيا لعبا أفلامًا كوميدية ورومانسية ومثلا معا في المسلسل الإذاعي صابرين.- اتسم بخفة دمه وبراعته في تجسيد كل الأدوار.- توفي صلاح ذو الفقار في يوم 22 ديسمبر عام 1993 عن عمر يناهز 67 عاماً أثناء تصوير المشهد الأخير من فيلم الإرهابي على إثر أزمة قلبية مفاجئة.الإرهابى (في دور الدكتور عبد المنعم).أغلى من حياتي (في دور أحمد).كرامة زوجتي (في دور محمود).عفريت مراتي (في دور صالح).مراتي مدير عام (في دور حسين).الناصر صلاح الدين (في دور عيسى العوام).الأيدي الناعمة (في دور حمودة).رد قلبي (في دور حسين).لصوص خمس نجوم (في دور جلال).في الصيف لازم نحب (في دور د.نبيل).بلا خطيئةرحلة عذابزهور وأشواكمفتش المباحثرأفت الهجانعائلة شلشقصيرة الحياة مع ماجدة