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ياسمين علي: المهرجانات مالهاش علاقة بالأغاني الشعبية.. ولمؤديها: "متأذوش ولادنا" (فيديو)

السبت 18/يناير/2020 - 01:27 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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قالت الفنانة ياسمين علي، إنها لا تحب أن تستمع لأغاني المهرجانات، لافتة إلى أن هذا النوع من الغناء انتشر بشكل كبير وأصبح يستمع لها الكثير من الجمهور.

وأوضحت خلال لقائها في قناة "صدى البلد"، أن أغاني المهرجانات لا تمت بصلة للأغاني الشعبية.

وأكدت "ليس كل شخص يقوم بحمل المايك ويؤدي بصوته لا يطلق عليه لقب مطرب  ولا يصلخ أن تتعلم منه الأجيال المقبلة الغناء".

وطالبت ياسمين علي، من مقدمي أغاني المهرجانات بانتقاء الكلمات في ذلك النوع من أغاني المهرجانات لأن هناك أطفال تستمع لذلك النوع قائلة: "متأذوش ولادنا.. في أطفال بتسمع".


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ياسمين علي مهرجانات منوعات الفجر الفني

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