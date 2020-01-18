فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام المقاولون

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لاستضافة المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.





ويستضيف المارد الأحمر ذئاب الجبل، في السابعة والنصف مساء بعد غدٍ الأحد بتوقيت الق اهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحده، بالدوري العام.





ويسعى الأهلي، لمواصلة أرقامه المميزة مع فايلر، بالبطولة المحلية، حيث حقق 11 فوزًا متتاليًا منذ بداية الموسم الجاري، ويتصدر المسابقة برصيد 33 نقطة.





واستقر فايلر على التشكيل الذي سيخوض به المباراة حيث من المتوقع أن يبدأ بكل من:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.