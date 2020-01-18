إلهام شاهين تهنئ ليلى علوي بعيد ميلادها (صور)









وتمنى الجمهور في تعليقاتهم المزيد النجاح والتفوق وكل الخير، للنجوم وأن يقدموا أعمالًا كثيرة خلال الفترة المقبلة.



وفي سياق آخر تقوم الفنانة إلها شاهين بتحضيرات لفيلم جديد من إنتاجها بعنوان "حظر تجوال" مع المخرج أمير رمسيس بمشاركة الفنانة أمينة خليل.











هنأت الفنانة إلهام شاهين، زميلتها الفنانة ليلى علوي، بمناسبة عيد ميلادها والتي احتفلت به في منزلها.ونشرت إلهام شاهين، مجموعة صور من أجواء الاحتفال بعيد ميلاد ليلى علوي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وعلقت إلهام شاهين على الصور قائلة: "كل سنة وحبيبة قلبى ليلى علوي وابنها خالد طيبين.. ويارب سنة حلوة عليهم فيها فرح وهنا وسعادة ونجاح.. بحبكم وبتمنالكم كل الخير".وظهر في الصور النجوم إلهام شاهين، حسين فهمي وزوجته، نيللي كريم، هاني رمزي، هند صبري، محمود حميدة.ونالت الصور إعجاب الجمهور المتابع لها، وانهالت عليها التعليقات مقدمين التهنئة للفنانة ليلى علوي، بمناسبة عيد ميلادها كما عبروا عن حبهم الشديد لها وللنجوم المتواجدين في الصور.