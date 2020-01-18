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بعد انتقاله إلي انتر ميلان.. أرقام مَضيئة من مسيرة "أشلي يونج" في ملاعب الساحرة المستديرة

السبت 18/يناير/2020 - 12:58 ص
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أشلي يونج
أشلي يونج
علاء خليف
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أعلن نادي إنتر ميلان تعاقده رسميًا مع اللاعب الإنجليزي أشلي يونج الظهير الأيسر لفريق مانشستر يونايتد، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم الحالي مع خيار التمديد لموسم إضافي مقابل 1.5 مليون يورو، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الإيطالي والذي يسعي للمنافسة بقوة على مختلف البطولات هذا الموسم.


أشلي يونج من مواليد 9 يوليو 1985 ويبلغ عمره 34 عامًا، لعب لعدد من الأندية الإنجليزي خلال مشواره الكروي منها مانشستر يونايتد، وواتفورد، وأستون فيلا، كما مثل المنتخب الإنجليزي دوليًا في عدد من المباريات، وحقق خلال مسيرته عدة بطولات وألقاب، ويتطلع لمواصلة نجاحاته مع فريق انتر ميلان الإيطالي.


ماذا قدم أشلي يونج خلال مسيرته الكروية قبل الإنتقال إلي انتر ميلان؟

لعب نجم انتر ميلان الجديد 559 مباراة خلال مسيرته مع الأندية بواقع (42600 دقيقة لعب)، واستطاع تسجيل 77 هدفًا، كما صنع 112 هدفًا، وحصل على 97 بطاقة صفراء، بينما حصل على 4 بطاقات حمراء.


بداية أشلي يونج كانت ضمن صفوف فريق الناشئين بمانشستر يونايتد، ولعب 3 مباريات بواقع 207 دقيقة لعب ولم يسجل أي أهداف انتقل عام 2003 لصفوف فريق واتفورد ولعب معه لمدة 4 سنوات، وشارك في 105 مباراة بواقع 7491 دقيقة لعب، وسجل 21 هدفًا، وصنع 10 أهداف، وحصل على 8 بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء وحيدة.


في عام 2007 انتقل لصفوف فريق استون فيلا ولعب معه حتي 2011، وشارك في 190 مباراة، وسجل 37 هدفًا، وصنع 59 هدفًا، في إجمالي دقائق لعب 16657 دقيقة لعب، وحصل على 33 بطاقة صفراء، وبطاقتين حمراء.


عاد "يونج" إلي ناديه السابق مانشستر يونايتد عام 2011 واستمر معه حتي الآن، وخاض مع الشياطين الحمراء 261 مباراة، وسجل 19 هدفًا، وصنع 43 هدفًا، في إجمالي دقائق لعب 18245 دقيقة لعب، وحصل على 56 بطاقة صفراء، وبطاقة حمراء وحيدة.


حقق اللاعب الإنجليزي عدة بطولات رفقة فريق مانشستر يونايتد، حيث توج معه بلقب الدوري الإنجليزي مرة وحيدة، كما حقق لقب كأس الإتحاد الإنجليزي عام 2016، وكأس الرابطة الإنجليزية 2017، كما فاز معه بلقب بطولة الدوري الأوروبي 2016 – 2017، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات.
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