Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف علي صفقات بترول أسيوط في القسم الثاني

السبت 18/يناير/2020 - 12:55 ص
Advertisements
بوابة الفجر
رجب عبد الستار
Advertisements
نجح مجلس إدارة نادي بترول أسيوط، في ضم ثلاثة صفقات لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية إستعدادا لإنطلاق الدور الثاني للقسم الثاني.

حيث نجح الفريق الأسيوطي في ضم كل من، خالد مايز مهاجم الاعلاميين السابق ،كمانجح في الحصول علي توقيع مصطفى عبد الفتاح الشهير بـ "كزالوف" لاعب المنيا والذي كان كان لاعبا في صفوف الفريق في الموسم الماضي، كما حصل الفريق الأسيوطي، علي توقيع لاعب وسط ابوتيح السابق الغاني كوامي أبو .

ويسعي الفريق الي تدعيم الفريق بالعديد من الصفقات المتميزة ، لتحسين وضع الفريق في جدول المسابقة ،حيث يحتل الفريق المركز السابع برصيد ١٤ نقطة.

يقود الفريق جهاز فني مكون من، محمد عبدالسميع مدير فني ،سيدحسن مدرب عام ،محمود دياب مدرب، حسين علي مدرب حراس مرمي، محمود صبرة طبيب ،أحمد جلال أخصائي علاج طبيعي، ياسر سمير مدير إداري.

ترتيب المجموعة الأولي

١- البنك الأهلي ٢٤ نقطة
٢- بني سويف ٢٣ نقطة
٣- الألومنيوم ٢٢ نقطة
٤- شبان قنا ١٩ نقطة
٥- تليفونات بني سويف ١٦ نقطة
٦- المنيا ١٥ نقطة
٧- بترول أسيوط ١٤ نقطة
٨- الأعلاميين ١٤ نقطة
٩- الفيوم ١٣ نقطة
١٠- سوهاج ١٢ نقطة
١١- ديروط ٥ نقاط
١٢- طهطا ٤ نقاط
Advertisements

أخبار تهمك

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

سيميوني يرد على قرار الاتحاد الإسباني بشأن عقوبة نجم ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم| الصفقة التي طال انتظارها تقترب ومفاجآت زيدان قبل لقاء إشبيلية وتصريح يثير الجدل في مدريد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة وحسين السيد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الجمعة: سيتين يحسم مصير نجم البرسا ويرفض عودة لاعب الفريق المعار وتحديد بديل سواريز وبشري سارة

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يرحب بالصفقة الجديدة على طريقته الخاصة (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

منذ حوالي 6 ساعات

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة جديدة لـ"صالح جمعة" في الأهلي.. ورد فعل قوي من سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 3 ساعات

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ حوالي 18 ساعة

الخطوة تقترب بشدة.. نجم ليفربول في طريقه لريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب عن مفاوضات السد: "كان نفسنا نزغرد.. بس لسه شوية"

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. السبب الحقيقي لعقوبة وليد أزارو

منذ ساعة و 15 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:45 م

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

05:42 م

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

10:03 م

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

07:23 م

أخبار برشلونة اليوم الجمعة: سيتين يحسم مصير نجم البرسا ويرفض عودة لاعب الفريق المعار وتحديد بديل سواريز وبشري سارة

10:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status