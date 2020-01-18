تعرف علي صفقات بترول أسيوط في القسم الثاني

نجح مجلس إدارة نادي بترول أسيوط، في ضم ثلاثة صفقات لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية إستعدادا لإنطلاق الدور الثاني للقسم الثاني.



حيث نجح الفريق الأسيوطي في ضم كل من، خالد مايز مهاجم الاعلاميين السابق ،كمانجح في الحصول علي توقيع مصطفى عبد الفتاح الشهير بـ "كزالوف" لاعب المنيا والذي كان كان لاعبا في صفوف الفريق في الموسم الماضي، كما حصل الفريق الأسيوطي، علي توقيع لاعب وسط ابوتيح السابق الغاني كوامي أبو .



ويسعي الفريق الي تدعيم الفريق بالعديد من الصفقات المتميزة ، لتحسين وضع الفريق في جدول المسابقة ،حيث يحتل الفريق المركز السابع برصيد ١٤ نقطة.



يقود الفريق جهاز فني مكون من، محمد عبدالسميع مدير فني ،سيدحسن مدرب عام ،محمود دياب مدرب، حسين علي مدرب حراس مرمي، محمود صبرة طبيب ،أحمد جلال أخصائي علاج طبيعي، ياسر سمير مدير إداري.



ترتيب المجموعة الأولي



١- البنك الأهلي ٢٤ نقطة

٢- بني سويف ٢٣ نقطة

٣- الألومنيوم ٢٢ نقطة

٤- شبان قنا ١٩ نقطة

٥- تليفونات بني سويف ١٦ نقطة

٦- المنيا ١٥ نقطة

٧- بترول أسيوط ١٤ نقطة

٨- الأعلاميين ١٤ نقطة

٩- الفيوم ١٣ نقطة

١٠- سوهاج ١٢ نقطة

١١- ديروط ٥ نقاط

١٢- طهطا ٤ نقاط