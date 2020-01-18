جيمي فاردي يُحلق في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة 23





ويتصدر "فاردي" صاحب الـ 33 عامًا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا، سجلها خلال 20 مباراة خاضها مع فريقه بالموسم الحالي، كما صنع 4 أهداف أخري.





ويستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة 23 من البطولة:-





1- جيمي فاردي (33 عامًا / ليستر سيتي): 20 مباراة / 17 هدفًا / صنع 4 أهداف



2- أوباميانج (30 عامًا / أرسنال ): 22 مباراة / 14 هدفًا / صنع 1 هدف



3- داني إنجز (27 عامًا / ساوثهامبتون): 22 مباراة / 14 هدفًا / صنع 1 هدف



4- راشفورد (22 عامًأ / مانشستر يونايتد): 22 مباراة / 14 هدفًا / صنع 4 أهداف



5- سيرجيو أجويرو (31 عامًا / مانشستر سيتي): 16 مباراة / 13 هدف / صنع 3 أهداف.



6- تامي ابراهام (22 عامًا / تشيلسي): 21 مباراة / 13 هدفًا / صنع 3 أهداف



7- هاري كين (26 عامًا / توتنهام): 20 مباراة / 11 هدفًا / صنع 2 هدف



8- رحيم سترلينج ( 26 عامًا / مانشستر سيتي): 20 مباراة/ 11 هدفًا / صنع 2 هدف



9- ساديو ماني( 27 عامًا / ليفربول): 20 مباراة/ 11 هدفًا / صنع 8 أهداف



10- محمد صلاح (27 عامًا / ليفربول): 18 مباراة / 10 أهداف / صنع 5 اهداف





ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة 23:



يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، يليه مانشستر سيتي بـ 47 نقطة، ثم ليستر سيتي بالمركز الثالث بـ 45 نقطة، ويأتي تشيلسي رابعًا بـ 39 نقطة، ثم مانشستر يونايتد بالمركز الخامس 34 نقطة.





بينما يحتل فريق شيفيلد المركز السادس بـ 32 نقطة، يليه وولفرهامبتون سابعًا بـ 31 نقطة، وتوتنهام بالمركز الثامن بـ 30 نقطة، وثم كريستال بالاس تاسعًا بـ 29 نقطة، ويحتل أرسنال المركز العاشر بـ 28 نقطة، متفوقا بفارق الاهداف عن ايفرتون، وساوثهامبتون بالمركزين 11، 12 على الترتيب.