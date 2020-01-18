تعليم كفر الشيخ تكشف واقعة غش جديدة بين طلاب الثانوية





وتبين أن الطلاب يسهلون الغش لبعضهم البعض في الـ"جروب" من خلال "أدمن الجروب"، كما تبين أنهم يحملون أرقام جلوس ليست متسلسلة، وتم إبلاغ وزارة التربية والتعليم بالمحاضر التي حررت للطلاب.



واستدعت إدارة مدرسة الشهيد رياض الثانوية العسكرية، الطلاب المشاركين في "الجروب"، وتم تحرير محاضر غش لهم، كما تم استدعاء أولياء أمورهم لإعلامهم بالواقعة.



وتلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد بتلقي العميد محمود الكموني، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، والرائد سعد اللبيشي، رئيس مباحث القسم، بلاغًا من اثنين من أولياء الأمور بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية بمدينه كفر الشيخ، برفقة نجليهما الطالبين بالصف الثاني الثانوي بالمدرسة إدارة المدرسة، لصرفها الطلاب بعد مرور 10 دقائق فقط من بدايه امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات دون وجه حق، لإعتقاد المراقبين داخل اللجنة بقيامهما بالغش.



وتحرر محضر بالواقعة، حمل رقم 301 إداري قسم أول كفر الشيخ، وجار العرض على النيابة.



اكتشف مديرية التربية والتعليم كفر الشيخ بقيادة الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، "جروب" للغش بين 6 طلاب بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الشهيد رياض الثانوية بكفر الشيخ، وتم تحرير محضر بذلك.