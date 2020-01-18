Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعليم كفر الشيخ تكشف واقعة غش جديدة بين طلاب الثانوية

السبت 18/يناير/2020 - 04:27 ص
Advertisements
بثينة كشك
بثينة كشك
عمرو الشامي
Advertisements
اكتشف مديرية التربية والتعليم كفر الشيخ بقيادة الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، "جروب" للغش بين 6 طلاب بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الشهيد رياض الثانوية بكفر الشيخ، وتم تحرير محضر بذلك.

وتبين أن الطلاب يسهلون الغش لبعضهم البعض في الـ"جروب" من خلال "أدمن الجروب"، كما تبين أنهم يحملون أرقام جلوس ليست متسلسلة، وتم إبلاغ وزارة التربية والتعليم بالمحاضر التي حررت للطلاب.

واستدعت إدارة مدرسة الشهيد رياض الثانوية العسكرية، الطلاب المشاركين في "الجروب"، وتم تحرير محاضر غش لهم، كما تم استدعاء أولياء أمورهم لإعلامهم بالواقعة.

وتلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد بتلقي العميد محمود الكموني، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، والرائد سعد اللبيشي، رئيس مباحث القسم، بلاغًا من اثنين من أولياء الأمور بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية بمدينه كفر الشيخ، برفقة نجليهما الطالبين بالصف الثاني الثانوي بالمدرسة إدارة المدرسة، لصرفها الطلاب بعد مرور 10 دقائق فقط من بدايه امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات دون وجه حق، لإعتقاد المراقبين داخل اللجنة بقيامهما بالغش.

وتحرر محضر بالواقعة، حمل رقم 301 إداري قسم أول كفر الشيخ، وجار العرض على النيابة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حساب المثلثات امتحان التربية والتعليم

أخبار تهمك

أخبار ريال مدريد اليوم| الصفقة التي طال انتظارها تقترب ومفاجآت زيدان قبل لقاء إشبيلية وتصريح يثير الجدل في مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

منذ حوالي 9 ساعات

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 8 ساعات

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

الآن

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ حوالي 21 ساعة

الخطوة تقترب بشدة.. نجم ليفربول في طريقه لريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الجمعة: سيتين يحسم مصير نجم البرسا ويرفض عودة لاعب الفريق المعار وتحديد بديل سواريز وبشري سارة

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يرحب بالصفقة الجديدة على طريقته الخاصة (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

أزمة جديدة لـ"صالح جمعة" في الأهلي.. ورد فعل قوي من سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب عن مفاوضات السد: "كان نفسنا نزغرد.. بس لسه شوية"

منذ حوالي 8 ساعات

تامر حسني يكشف حقيقة حصوله على 12 مليون جنيه

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

سيميوني يرد على قرار الاتحاد الإسباني بشأن عقوبة نجم ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

"التعليم" ترصد حالات الشغب والغش أثناء اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة

طلاب أولى وثانية ثانوي بكفرالشيخ: المنظومة تحسنت والامتحانات "سهلة"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:00 م

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

05:42 م

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

08:45 م

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

07:46 ص

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

07:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status