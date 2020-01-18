بعد 5 وقائع.. سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة في الجيزة

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة، عقب ارتكابه 5 سرقات، بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، بقيام عاطلين بتكوين تشكيلًا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف.



وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، أُعدت مأمورية لضبطهما برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والنقيب فاروق عبد القادر والنقيب عبد العزيز فرحات معاوني مباحث القسم، وتمكنت القوات من القبض عليهما، واقتيادهما إلى ديوان القسم.



وبمواجهتهما اعترفا بما توصلت إليه التحريات وارتكابهما 5 وقائع سرقات بنفس الأسلوب، وأرشدا عن مكان تصريفهما المسروقات، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.