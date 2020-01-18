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خاص.. السبب الحقيقي لعقوبة وليد أزارو

السبت 18/يناير/2020 - 12:24 ص
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أزارو
أزارو
الفجر الرياضي
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كشف مصدر داخل النادي الأهلي الأسباب الحقيقة توقيع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة رينيه فايلر عقوبة مغلظة على المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر عقب مباراة طنطا.

 وقال المصدر بأن المهاجم المغربي تعدى لفظيًا على فايلر عقب استبعاده من قائمة الفريق الأحمر النهائية، ويقرر الجهاز الفني توقيع الغرامة المالية الكبيرة عليه.

 وتابع المصدر بأن فايلر سأل أكثر من شخص كان متواجدًا وقت حديث أزارو وأكدوا له تعديه باللفظ عليه.

 ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب مساء غدًا الأحد على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز. 

 ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة جمعهم بالفوز في 11 مباراة متتالية.
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